Atti intimidatori a Orgosolo: riunione in Prefettura a Nuoro con le Forze di Polizia

Infine, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, è stata esaminata la congruità della pianificazione delle le misure di vigilanza e il raccordo operativo per il profilo di interesse a garanzia del regolare svolgimento delle operazioni di voto, in vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio.





Nella mattinata odierna, il Prefetto di Nuoro Anna Aida Bruzzese ha presieduto in Prefettura la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, alla presenza del Questore, dott. Massimo Alberto Colucci, del Magg. Marco Keten dell’Arma dei Carabinieri del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Antonio Urgeghe, e del Commissario Capo della Polizia Stradale, dott. Roberto Piredda.Il consesso interforze, cui ha partecipato il Sindaco di Orsogolo, dott. Dionigi Deledda ha esaminato la questione relativa agli atti intimidatori nei confronti di militari dell’Arma dei Carabinieri verificatisi in quella cittadina lo scorso 20 maggio.Il primo cittadino ha espresso la massima solidarietà all’Arma, rappresentando il forte disappunto della cittadinanza per i gravi episodi avvenuti a ridosso della cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Caserma dei Carabinieri, intitolata al maresciallo dei Carabinieri medaglia d’oro al valor militare alla memoria Ettore D’Amore, svoltasi alla presenza dei massimi rappresentanti nazionali dell’Arma e assai partecipata dalla popolazione. Detti episodi non scalfiscono, comunque, la solennità e il valore istituzionale e sociale dell’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale oltre che dalle istituzioni.I rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno unanimemente evidenziato come la prossimità alla popolazione sia ormai consolidata con beneficio dell’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità. Altamente auspicabile è tuttavia una chiara presa di distanza dall’accaduto.Nella circostanza, il Prefetto ha assicurato pieno supporto all’Amministrazione Comunale per la promozione di ogni utile iniziativa volta a favorire, specie nelle nuove generazioni, la cultura della legalità e il rafforzamento della coesione sociale.