Sassari. A Palazzo Ducale Tom Walker del Living Theatre

Questa mattina il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l'assessora alle Politiche culturali e turismo Manuela Palitta, hanno incontrato a Palazzo ducale Tom Walker, storico componente del Living Theatre, la più antica compagnia statunitense di teatro sperimentale. L'artista si trova a Sassari per condurre un laboratorio teatrale che verte su rituali ed esercizi che appartengono al repertorio del Living Theatre e sulla biomeccanica come strumento di preparazione fisica e allenamento. Ad accompagnare Tom Walker a Palazzo Ducale Dario La Stella e Valentina Solinas di Senza Confini Di Pelle, associazione che ha organizzato il workshop in collaborazione con MAB Teatro - Progetto TheatrOn Officina mental-dinamica.