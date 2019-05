Domani a Sassari la parata “Africa Day - Tra tradizione e integrazione”

La neonata associazione African Union Sardegna-AFUS, in collaborazione con Alisso, Theatre en vol, BirrAjò Sassari e con il patrocinio del Comune di Sassari si presenta sabato 25 maggio con l'evento “Africa Day - Tra tradizione e integrazione”.

Una parata colorata all’insegna dell’unione tra i popoli africani che, attraverso ritmi, danze, colori e sapori ha la scopo di presentare la cultura africana a cittadine e cittadini. Conoscersi per imparare a rispettarsi e assottigliare le distanze è il motto che muove gli spiriti delle associazioni organizzatrici.

Una prima occasione per operare verso l’intento della nuova associazione no profit basata sull'integrazione sociale e culturale composta da circa 50 soci provenienti da una ventina di Paesi diversi del continente africano e residenti a Sassari.

Una festa per unire e integrare la comunità africana e quella sarda, creando un ponte fra le varie lingue e culture attraverso la musica, la danza, l'arte e le tradizioni senza distinzione di etnia, colore, lingua, età, religione, orientamento sessuale e provenienza.

La giornata dell'Africa ricorre annualmente il 25 maggio, anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'unità africana (chiamata dal 2002 Unione africana) fondata il 25 maggio 1963, giorno in cui i leader di 30 dei 32 stati indipendenti del continente firmarono lo statuto ad Addis Abeba, in Etiopia.

Per la celebrazione un ricco programma che avrà inizio con il raduno alle 18:30 in Piazza Sant’Antonio dalla quale partirà alle 19:00 la parata in abiti tradizionali africani di Costa d’Avorio, Mali, Kenya, Senegal, Biafra, Capo Verde, Gambia, Nigeria, Ghana, Marocco e Mozambico.

L’arrivo è previsto per le ore 20:00 in Piazza Santa Caterina, presso Birrajò, con la sfilata e presentazione di abiti e cultura dei vari Paesi, seguita da degustazione di piatti tipici, musica e dj set.

Per informazioni: email shanikale83@gmail.com cel 3493421401