Nuovi cantieri di Open Fiber nelle vie di Sassari

Proseguono i lavori di scavo e ripristino del manto stradale a opera di Open Fiber. In questi giorni e nelle prossime settimane, condizioni climatiche permettendo, i cantieri per la posa della fibra riguarderanno tratti di via Farina, via Pietro Micca, via Romangia, via XXIV maggio, via Muroni, via Porcellana, via Rolando, via Montello, via Ariosto, via Sennori, via Ossi e via Castelsardo. Continuano anche le operazioni di rifacimento del manto stradale che, sempre in questi giorni, interesseranno parti di via Savoia, via Enzo, via Alagon, via Zara, via monsignor Marongiu del Rio, via Ruggiu e via Filia.

L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo). Il piano prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese). In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro.