Stalli per moto? No grazie. Problema quotidiano in via Matteotti a Sassari

I LETTORI SEGNALANO

Pubblichiamo le fote inviateci da un gentile Lettore che testimoniano di un fatto già segnalato tempo fà e che, evidentemente, non ha trovato soluzione.





All'angolo tra Via Matteotti e Viale San Pietro, ogni mattina, gli stalli dedicati ai motocicli ed ai ciclomotori sono occupati da autoveicoli impedendone la fruibilità per chi si reca al lavoro in moto.

Sembrerebbe che tale situazione - ci scrive il lettore - sia stata più volte segnalata alla Polizia Municipale: ma a tutt'oggi il problema persiste.