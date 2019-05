Il centro storico di Alghero illuminato dalle creazioni del Liceo Artistico

Luce e colore da qualche giorno alla nuova installazione urbana realizzata nel centro storico di Alghero. Già fotografatissime da cittadini e turisti nei primi due giorni, le 400 gabbiette posizionate tra le vie più frequentate, sono tutte aperte, con gli uccellini che volano fuori intorno ad esse: simboleggiano la salvaguardia delle specie, il limite ed il confine di un'area protetta dove ogni animale può sentirsi libero ed in armonia con l'uomo e la natura. C'è poi l'ortensia rosa, fiore che da sempre influenza l’arte e la poesia ed il suo colore è legato all'emotività, allo stupore ed esprime gratitudine. Alla presenza del sindaco Mario Bruno, del presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, degli studenti del Liceo Artistico F. Costantino accompagnati da Tonino Serra flower interior designer e Giorgio Donini, e dell'amministratore Nobento, Andrea Alessandrini, sabato sera le principali strade della città vecchia sono state impreziosite dai "Paesaggi di Luce". Si tratta del nuovo progetto di arredo urbano nato dalla volontà e dalla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Alghero, ideato per esaltare la bellezza del centro città e celebrare i venti anni della nascita del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. "Dove c'è la bellezza ad Alghero c'è il Liceo Artistico". L'ha ripetuto il Primo cittadino, ringraziando pubblicamente tutor e professori "per lo straordinario impegno dimostrato negli anni in tutti i lavori realizzati per la città". Sotto le note del maestro Raimondo Dore, molti cittadini e turisti hanno assistito all'accensione del nuovo allestimento che sostituisce le "Lanterne" d'autore, oggi esposte per le vie del centro storico di Pesaro. E' proprio nel segno della cultura in rete con numerose città d'Italia, che Alghero si ricandida a Città Cretivea Unesco: dalla Torre di Largo San Francesco saranno installati prossimamente i nuovi "Rami di Corallo", simbolo dell'artigianato artistico che ad Alghero è di casa, il Corallo rosso.