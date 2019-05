Dal Comune di Sassari nessuna distribuzione a pagamento di buste per i rifiuti

Nessuna distribuzione a pagamento di buste per i rifiuti. A seguito di alcune segnalazioni, l'Amministrazione comunale e Ambiente Italia precisano che non hanno assegnato incarichi per la distribuzione a pagamento di buste per la raccolta dei rifiuti. L'Ente invita la cittadinanza a chiamare immediatamente la Polizia locale (079/274100) in caso di richiesta di denaro in cambio di kit per la raccolta dei rifiuti.