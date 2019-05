Il balcone più bello per la Festha Manna a Porto Torres, iscrizioni al concorso sino al 5 giugno

«In passato l’abbellimento dei balconi durante la Festha Manna era una consuetudine per tanti turritani. Le decorazioni rendevano più suggestiva la Festha, soprattutto durante il passaggio del corteo. La tradizione, purtroppo, negli anni si è in gran parte perduta – sottolinea l’Assessora alla Cultura, Mara Rassu – e vogliamo cominciare a recuperarla con questa iniziativa. I premi in denaro sono simbolici, ma riteniamo opportuno dare una gratificazione per spingere più persone a partecipare e a mostrare impegno nella realizzazione delle decorazioni». Il concorso, la cui partecipazione è libera e gratuita, è aperto a tutti i residenti, compresi gli operatori commerciali. L’allestimento a tema libero dovrà riguardare balconi, terrazze, facciate, giardini o particolari abitativi esterni, prospicienti la strada, vetrine o parti esterne all’attività commerciale. Il Regolamento è scaricabile dal sito web. Il modulo di iscrizione è a disposizione presso l’ufficio Cultura, Sport e Turismo del Comune di Porto Torres in Piazza Umberto I. Dovrà essere riconsegnato al protocollo generale in Piazza Umberto entro le ore 13:00 del 5 giugno 2019 oppure inviato all'indirizzo pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.





























È stato pubblicato sul sito web del Comune di Porto Torres, nella sezione Avvisi e scadenze, il bando di concorso “Il balcone più bello” riservato ai cittadini che con fiori e decorazioni renderanno più attraenti le facciate delle proprie case in occasione della prossima Festha Manna. Il concorso prevede premi in denaro per i primi tre classificati. Per partecipare bisognerà presentare la candidatura entro il 5 giugno.