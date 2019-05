Fatture elettroniche: stop transizione, da luglio norme più rigide

PUBBLIREDAZIONALE

La “rivoluzione fiscale” del 2019 con la fatturazione elettronica obbligatoria, tra dubbi e delucidazioni da parte di tutti gli stakeholders coinvolti dal provvedimento, ha l’obiettivo primario di garantire un risparmio considerevole sui costi di stampa e le spese di spedizione, snellendo quindi il processo e rendendolo al tempo stesso più trasparente ed efficiente.