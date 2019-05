Sassari. Domani le squadre di Abbanoa al lavoro per la nuova condotta in via Ruggiu e via Carso

Domani le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento lungo la condotta in acciaio del diametro di 350 millimetri che passa lungo le vie Ruggiu e Carso a Sassari. E’ il primo tratto interessato dall’intervento di sostituzione integrale dell’intera linea dalla quale dipende l’alimentazione dei quartieri Monte Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa e per la quale Abbanoa sta investendo 70 mila euro.Dalle 8.30 alle 17.30 sarà necessario sospendere l’erogazione nei tre rioni interessati per eseguire l’installazione del nuovo tratto. Il servizio sarà ripristinato anticipatamente qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.