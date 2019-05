Shardana Rally pronto a stupire: mare, rally e regolarità sport

Il periodo è quello ideale per godere del mare e dei motori: i prossimi 29 e 30 giugno si corre infatti il 2° Shardana Rally Day, gara sarda che un anno fa stupì tutti per bellezza, strade ed eventi collaterali.

Per l’edizione 2019 l’ACI Sassari, a capo dell’organizzazione insieme al comitato Shardana Motorsport, ha pensato ancora in grande ampliando la possibilità di partecipazione alle auto della regolarità sport allargando il percorso fino a sfiorare le onde del mare cristallino per il quale la costa dell’Alta Gallura è rinomata. Due saranno le prove speciali da ripetersi tre volte con l’aggiunta di uno shakedown nel quale si potranno testare le vetture nel giorno precedente la gara.

Incentivi ed iscrizioni- Per poter aderire alla corsa – le cui principali informazioni sono inserite nel sito di gara www.shardanarally.com , i concorrenti interessati potranno inviare le iscrizioni dal giorno 29 maggio fino al 21 giugno prossimi. Al fine di incentivare le partecipazioni, gli organizzatori hanno previsto parecchie agevolazioni sui trasporti per chi arriva dalla penisola: nei prossimi giorni sul sito di gara verranno inserite le varie convenzioni con traghetti e navi. Per informazioni il contatto è il seguente shardanamotorsport@gmai.com.

Festa e mare, valori aggiunti – Alla bellezza dei tratti cronometrati, lo Shardana può abbinare altri elementi aggiuntivi che non fanno che aumentare l’entusiasmo per una corsa che nonostante una sola edizione alle spalle, ha già fatto parlare molto bene di sé. La sera di sabato 29 giugno si terrà una passerella di presentazione nella affascinante cornice di Isola Rossa, splendida location che sarà destinata anche alle cerimonie di partenza e arrivo. “Sarà una festa collettiva- asseriscono all’unanimità gli organizzatori – perché tale è concepito il nostro rally: vogliamo che questa gara possa essere apprezzata per le prove, il paesaggio, il clima che si respira e l’accoglienza festosa della nostra gente.”