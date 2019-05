"Eppur si muove": a Sassari, all'angolo tra Via Matteotti e Viale San Pietro, ricompaiono le moto

"Eppur si muove": si potrebbe anche dire così.

Pubblichiamo le fote inviateci da un gentile Lettore che già alcuni giorni fà ne aveva inviate altre per segnalare come a Sassari, all'angolo tra Via Matteotti e Viale San Pietro, ogni mattina, gli stalli dedicati ai motocicli ed ai ciclomotori fossero occupati da autoveicoli, impedendone così la fruibilità per chi si reca al lavoro in moto.

Le nuove immagini sembrano testimoniare che qualcosa si stia muovendo: si rivedono infatti le moto. Non sappiamo se ciò dipenda dall'intervento delle Autorità o "dall'arroganza" delle delle due ruote.

Staremo a vedere.