Al Golden Gate di Bortigiadas la presentazione della Guida Vinibuoni d'Italia 2019

Mercoledi 5 giugno presso il Ristorante Golden Gate di Bortigiadas, dove da diversi anni lo Chef Gigi Sini e in seguito lo Chef Giafranco Pulina lavorano con passione per valorizzare la cucina del territorio, si terrà l’unica tappa in Sardegna del RoadTour organizzato da Levoni in collaborazione con Vinibuoni d’Italia del Touring Club Italiano nelle Enoteche. Il progetto prevede una serie di appuntamenti nelle Enoteche scelte, durante i quali verrà presentata la Guida Vinibuoni d’Italia 2019 e dove gli ospiti avranno la possibilità di degustare un tagliere di salumi Levoni abbinato al Lambrusco, presentato nelle sue varie declinazioni. In particolare durante la serata verranno degustati la Mortadella con olive abbinata al Lambrusco di Sorbara DOP; il Salame Lo Speziale abbinato al Lambrusco Salamino di Santa Croce DOP; il Salame del Po abbinato al Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco DOP; il Salame Agerolino abbinato al Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP. All’evento parteciperanno il curatore nazionale della Guida Mario Busso e il coordinatore regionale Gilberto Arru, che in questi giorni sono in Sardegna per lavorare alla Guida Vinibuoni d’Italia 2020. La Guida Vinibuoni d’Italia si ispira alla tradizione enologica italiana e il suo obiettivo è quello di comunicare e promuovere la varietà e la ricchezza dei vini prodotti da vitigni autoctoni italiani, ovvero i vini prodotti al 100% da vitigni che sono presenti nella Penisola da oltre 300 anni. La Guida non si limita a promuovere i vini ma ha l’obiettivo di promuovere il territorio dal punto di vista ambientale e umano ed è unica nel panorama italiano e internazionale perchè è la sola dedicata ai vini da vitigni autoctoni. L’evento di mercoledì 5 giugno al Golden Gate partirà alle ore 19 ed è riservato agli operatori del settore e agli appassionati gourmet. Il Ristorante Golden Gate non si trova soltanto tra le Enoteche scelte per questo progetto ma lo trovate anche nella sezione WineTravel del sito Vinibuoni d’Italia, http://vinibuoni.it/ . Per maggiori informazioni relative all’evento potete visitare questo link http://vinibuoni.it/le-enoteche-del-gusto-2019/ oppure la pagina Facebook Twitter di Vinibuoni d’Italia o chiamare il numero 079/627174.