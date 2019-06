Sono in pagamento le borse di studio del Comune di Sassari

Buone notizie per le tasche degli aventi diritto.

Il comune di Sassari comunica che sono in pagamento negli sportelli della Banca Unicredit i contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. Gli interessati devono presentare un valido documento di riconoscimento. La data per il pagamento delle borse di studio per l'anno scolastico 2017/2018 sarà comunicata con un successivo avviso.