Cisl Sassari, presentata importante iniziativa per il rilancio di Sassari e del Nord ovest Sardegna

La programmazione degli eventi sarà comunicata volta per volta dalla segreteria territoriale della Cisl che, tramite l'ufficio stampa, con sufficiente anticipo, darà notizia degli incontri.







































È stata presentata stamattina nella sala conferenze della Cisl, in via IV Novembre a Sassari, una importante iniziativa finalizzata al rilancio di Sassari e di tutto il Nord ovest della Sardegna. Il segretario territoriale Pier Luigi Ledda, affiancato dai segretari confederali Marinella Costa e Alessandro Marcellino, nonché dai segretari delle categorie e dai responsabili di enti e uffici del sindacato, ha lanciato il Patto per il Nord Ovest, da proporre a tutti coloro che abbiano a cuore la ripresa economica.Un impegno straordinario per il rilancio del Sassarese, che coinvolga non soltanto le categorie produttive, ma anche le istituzioni a ogni livello e tutti gli attori sociali partecipi in prima persona di un progetto ampio e a lungo termine basato su sviluppo, lavoro, coesione e investimenti.Il nodo del ragionamento avviato da tempo dalla Cisl territoriale è legato all’esigenza ormai improcrastinabile di rivendicare a Sassari e al territorio quel ruolo guida che ha perso da tempo e che ha caratterizzato le stagioni più floride e prolifiche della sua storia recente.La forza del piano ideato dal sindacato di via IV Novembre è basata sulla consapevolezza che da solo, il Sindacato, difficilmente potrà determinare le condizioni per quel cambio di passo sollecitato a tutti i livelli.È necessario, infatti, che intorno a questa idea facciano quadrato tutti i soggetti che hanno responsabilità: Sindacato, Politica, Istituzioni pubbliche, Università e Scuola, Chiesa e Imprenditori, Cultura, Associazionismo e Volontariato.Per questo la Cisl si è fatta promotrice di un patto che dovrà essere materialmente sottoscritto da tutti coloro che, mettendo il nome e la faccia, siano disposti a impegnarsi in prima persona a farsi fautori e garanti di una nuova stagione di sviluppo.Il Patto che la Cisl proporrà di sottoscrivere è un documento in più punti (che alleghiamo a questo comunicato) in cui vengono prese in esame tutte le categorie: dalla pubblica amministrazione all’edilizia, dal commercio al credito, dalla scuola alla sanità, dall’innovazione tecnologica alle risorse del territorio, dall’agroalimentare all’industria.L’obiettivo non è solo creare nuove opportunità, ma dare valore al lavoro, creare coesione sociale e varare investimenti importanti per rilanciare un territorio che, davvero, non può più aspettare i tempi lunghi di una certa politica affetta da «bradicardia» strutturale.Il sistema ideato è quello della programmazione di un ciclo di incontri che da oggi fino alla fine dell’anno metta in contatto i diversi protagonisti di quella che sarà la nuova stagione dello sviluppo per il Sassarese.Si comincia mercoledì 5 giugno con l’incontro promosso alla Camera di commercio, (di cui alleghiamo la locandina): di mattina con i candidati sindaci, al pomeriggio con alcuni rappresentanti delle istituzioni. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Cisl sarda, Gavino Carta.Sulla falsariga di questo incontro, è stato allestito un fitto calendario di conferenze e convegni con l’intento di mettere in contatto i rappresentanti del territorio e passare al setaccio un’area dalle tante potenzialità ancora inespresse che da troppo tempo attende il meritato rilancio.