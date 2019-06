Elezioni comunali a Sassari. "Sassari accessibile, un diritto per tutti"

Questo pomeriggio, martedì 4 giugno alle ore 17.00 nella Sala Angioy della Provincia, Marilena Budroni e i candidati consiglieri della lista "èvvivalacittà" invitano tutti i cittadini, le associazioni, i commercianti ad un incontro pubblico sui temi della accessibilità dello spazio pubblico, la mobilità, la cura della persona, le pari opportunità. Il livello di civiltà di una comunità si misura dalla sua capacità di rimuovere le disuguaglianze. "Sassari non è certo tra le città più virtuose in questo senso, per questo occorre cambiare radicalmente prospettiva e avviare un percorso di rigenerazione urbana e sociale che non lasci indietro nessuno".