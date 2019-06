Arrestato a Santa Maria di Pisa 59enne sassarese per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

SASSARI

I militari erano impegnati in uno dei servizi a contrasto dello spaccio di stupefacenti promossi dal Comando Provinciale di Sassari nel quartiere di Santa Maria di Pisa, quando hanno notato l'uomo in circostanze sospette e lo hanno avvicinato per identificarlo e perquisirlo. Aveva con sè una dose di cocaina e in pcohi secondi ha colpito gli agenti ed ha iniziato a fuggire ma è stato ritrovato poco dopo. Gli agenti hanno così provveduto alla perquisizione domiciliare dove sono stati rinvenuti un centinaio di involucri in cellophane contenenti eroina e cocaina e 2.300 euro in contanti, posti anch’essi sotto sequestro in quanto ritenuti provento di spaccio.























Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno arrestato un 59enne sassarese già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.