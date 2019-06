Anas, al via i lavori di nuova pavimentazione all’interno del centro abitato di Osilo

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.































A partire da giovedì 6 giugno saranno avviati i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale lungo la statale 127 “Settentrionale Sarda”, all’interno del centro abitato di Osilo.Gli interventi, in accordo con il Comune interessato, nella prima fase riguardano il tratto compreso tra l’innesto con la SP 72 e l’intersezione con la via Spanu. Il traffico verrà deviato lungo la viabilità alternativa costituita dalla SP 72 e la viabilità urbana. La conclusione della prima fase delle lavorazioni è prevista entro il 19 giugno. Seguirà una seconda fase delle lavorazioni, riguardante la tratta tra via Spanu e via Sassari, la cui ultimazione è prevista per il 12 luglio.L’intervento è compreso tra quelli previsti dal Contratto di Programma 2016/2020 tra Anas e il Ministero delle Infrastrutture per la manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale sarda gestita da ANAS, comprendente anche segnaletica, impianti tecnologici di gallerie, barriere di sicurezza e ripristino e consolidamento di strutture.