L'iniziativa Ichnusa #ILNOSTROIMPEGNO arriva l'8 giugno a Sassari per ripulire l'area di Porto Ferro

Raccogliere rifiuti dove non dovrebbero esserci: è un piccolo gesto di rispetto verso la propria terra che, se condiviso, può generare un cambiamento. Questo lo spirito della campagna #ILNOSTROIMPEGNO, ideata dal birrificio Ichnusa a cui aderiscono Legambiente Sardegna, Cagliari Calcio e Dinamo Sassari.Sabato 8 giugno Ichnusa arriva a Sassari e invita la comunità a unirsi ai dipendenti del birrificio, ai volontari di Legambiente e alla Dinamo Basket per ripulire dai rifiuti abbandonati l’area della pineta di Porto Ferro, che protegge una delle spiagge più ampie dell’impervia costa della Nurra, e Cala Bàntine Sale, una baia dalla natura selvaggia, battuta dai venti di maestrale e dalle correnti che riversano in spiaggia la plastica.Una giornata da dedicare all’ambiente e alla condivisione, come nello spirito del marchio. Al termine della pulizia Ichnusa offrirà un pranzo e un brindisi a tutti i partecipanti.Le iscrizioni all’evento sono aperte a tutti i maggiorenni che possono registrarsi sul sito dedicato www.ilnostroimpegno.it e, una volta iscritti, ricevere tutte le informazioni per la giornata.