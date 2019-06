Giuseppe Fasolino:"Nessun silenzio sui progetti della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai"

SARDEGNA

Risposta in tempo reale dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione Sardegna, Giuseppe Fasolino in ordine al lamentato immobilismo della Regione sui progetti di sviluppo presentati dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.





«Nessun silenzio e immobilismo da parte della Regione Sardegna in merito al completamento del percorso avviato dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai inserito nella strategia nazionale per le aree interne. Il processo, pur individuando una virtuosa collaborazione istituzionale tra Governo centrale, Regione e il territorio interessato, prevede che l’intera governance sia in capo al Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per le politiche di coesione, e in tal senso il nostro impegno nel ruolo di facilitatore e di co-progettatore delle politiche di sviluppo locale non è mai venuto meno. E’ quanto dichiarato dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Giuseppe Fasolino, in merito ad alcune alle critiche di inattività dell’Assessorato formulate della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai sull’iter del progetto “Una Vita di qualità nel Cuore della Sardegna” finanziato con 9 milioni di euro dal Ministero.«Ci tengo a sottolineare che sulla vicenda l’impegno da parte della Regione rimane alto e costante – prosegue Fasolino - , so quanto sia importante per un territorio avere delle certezze, soprattutto quando si programmano interventi destinati ad incidere e favorire lo sviluppo locale. Forte della mia esperienza da Sindaco esprimo soddisfazione per il lavoro fatto sin qui dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai in tutto il percorso per l’attuazione della Strategia d’Area e confermo la mia collaborazione per il conseguimento degli gli obiettivi prefissati».Abbiamo già sollecitato al livello nazionale competente alla governance del processo per verificare i motivi che rischiano di determinare alcuni ritardi e confidiamo che alcune criticità che hanno causato disallineamenti informativi e un rallentamento della procedura, in alcun modo imputabili alla Regione Sardegna, siano già stati superati, ora è indispensabile unire le forze affinché venga rispettata la tempistica che si era definita per l’avvio della Strategia Nazionale per Le Aree Interne Gennargentu Mandrolisai».«Il mio Assessorato - conclude Fasolino – , sia dal punto di vista istituzionale che per il supporto amministrativo, sarà al fianco del territorio, inoltre in relazione alle necessità dei vari ambiti di poter avviare in maniera concreta e definita tutti i progetti in itinere sto procedendo a calendarizzare una serie di incontri tecnici- istituzionali per analizzare eventuali criticità ancora in essere».