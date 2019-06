Si è svolta a Cagliari la 15^edizione del saggio di riabilitazione equestre "Cavalieri con le ali"

Nello splendido scenario del Campo Ostacoli del Comprensorio Polisportivo Militare dedicato al “Gen. Gastone ROSSI”, in via Tramontana a Cagliari, alla presenza del Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Brigata Francesco OLLA, si è svolta la 15ª edizione del Saggio di Riabilitazione Equestre denominato “CAVALIERI CON LE ALI”.

L’emozionante esibizione equestre dei giovani cavalieri, ha chiuso il ciclo annuale di attività riabilitativa svolta dal Centro Federale di Riabilitazione Equestre A.N.A.C. Sardegna, presso il Centro Ippico Militare del Comando Militare Esercito Sardegna (CIM).

Il programma dell’evento, ricco di emozioni, ha visto i giovani cavalieri cimentarsi in una gara di “GIMCANA” e un percorso addestrativo di “DRESSAGE”, con l’esecuzione di semplici figure di maneggio”.

Durante tutto il percorso di gara, i 10 giovani cavalieri sono stati affiancati da personale specializzato in riabilitazione equestre dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC).