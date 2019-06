Elezioni comunali Sassari.Presentate le liste di Sardegna 20 Venti e Forza Italia

Sardegna 20Venti e Forza Italia hanno presentato le loro due liste che all’interno della coalizione unita di centrodestra sostengono la candidatura di Mariolino Andria a sindaco di Sassari alle elezioni comunali del 16 giugno.



Sardegna 20Venti ha presentato i suoi candidati al cinema Moderno, con la partecipazione di due ospiti d’eccezione: l’assessora regionale all’Industria, Anita Pili, e il consigliere regionale Stefano Tunis, fondatore del movimento civico Sardegna 20Venti.



Forza Italia per presentare alla città i candidati schierati nella sua lista, ha scelto la cornice di Pozzo di Bidda, la piazzetta del centro storico attorno alla quale si sviluppò il primo nucleo urbano di Sassari.



In entrambe le occasioni Mariolino Andria, interloquendo anche con i cittadini, ha spiegato alcuni dei punti su cui fonda il programma di governo del centrodestra unito per Sassari: rigenerare la città partendo da una rinascita culturale, dal ripristino della legalità, soprattutto nel centro storico, e da uno sviluppo urbanistico che deve avvicinare Sassari alle sue borgate e al mare, tramite la “Via del porto”. E ancora l’Officina delle idee per tagliare la burocrazia e dare opportunità ai giovani, agli artisti e agli imprenditori che vogliono scommettere su Sassari; la riqualificazione della Stazione ferroviaria e dell’ex hotel Turritania, da ristrutturare e convertire nella Casa dei Candelieri e sede delle tradizioni sassaresi, la trasformazione di piazza Castello in “Piazza dei Candelieri”, l’inversione del senso di marcia in viale Italia; l’istituzione dell’assessorato all’Agricoltura; l’inserimento di zone turistiche “F” nel Puc, nei pochi chilometri che separano Sassari dal mare, quindi tra Ottava e il litorale di Platamona; la revisione del regolamento edilizio comunale per consentire in maniera più agevole e regolamentata la ripresa del settore edilizio e allo stesso tempo riqualificare strade e palazzi del centro storico.



Questi i candidati nelle due liste.



Sardegna 20Venti: Giancarlo Carta, Carlo Ansaldi, Antonio Balzano, Maurizio Campus, Stefano Contini, Monica Correddu, Cristian Doria, Mauro Doro, Daniela Fiori, Luigi Ghisu, Giuseppe Loi, Efisia Assunta Mariani, Cristian Angelo Niort, Anita Immacolata Oldani, Tiziana Piredda, Stefania Riccio, Tiziana Rum, Desiree Raimonda Salaris, Roberto Sanna, Giovanni Battista Scano, Davide Scanu, Alessio Serra, Salvatore Solinas, Maria Chiara Uras.



Forza Italia: Giovanni Azzena noto Vanni; Giampietro Michele Miscali; Daniela Cunzinu; Maria Grazia Pes; Roberto Fracassi; Simona Demartis; Chiara Cioccolo; Federica Sgarella; Marco Pinna; Noemi Manai; Benedetta Maria Mamusi; Costantino Fadda; Giuseppe Luigi Virdis; Federica Manunta; Ciro Pignalosa; Stefania Solinas; Consuelo Manchia, Viviana Carmen Nieddu, Monica Pili, Ilaria Angioi, Maria Rosaria Malocci, Rosa Maria Castagna, Maria Teresa Spano, Renato Fiori.