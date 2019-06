Barbagia, arcipelago Italia. La Biennale di Architettura di Venezia sbarca in Sardegna

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it





Inaugura venerdì 7 giugno alle 18:00 alla Manifattura Tabacchi di Cagliari la mostra “Barbagia, Arcipelago Italia”, esposizione del progetto della Casa dei Cittadini di Ottana presentato alla XVI Biennale di Architettura di Venezia, all’interno del Padiglione Italia curato da Mario Cucinella. Presenteranno il progetto Valentina Torrente per conto di MCA Mario Cucinella Architects, l’architetto Simone Solinas, il professor Giorgio Peghin, Matteo Lecis Cocco Ortu, Nicolò Fenu e Francesco Cocco per Sardarch, e il fotografo Alessandro Guida di Urban Reports. A seguire buffet e alle 21:00 il concerto di Riccardo Sarti all’interno del festival “Paesaggio Sonoro”Il progetto curato dal collettivo di cui hanno fatto parte l’architetto Simone Solinas (progettista), l’Università di Cagliari, Sardarch e Ascolto Attivo (Marianella Sclavi) sarà raccontato nel libro edito da LetteraVentidue presentato in occasione dell’inaugurazione e con un allestimento site specific nella sede delle ex Officine. Saranno esposti i plastici di progetto e i disegni preparatori, oltre ai video che raccontano il processo partecipativo che ha accompagnato la progettazione e le foto di Urban Reports che descrivono la Barbagia dal punto di vista del collettivo di architetti che ha curato il progetto fotografico di Arcipelago Italia.La mostra coprodotta da Sardegna Ricerche e Fondazione di Sardegna resterà visitabile fino al 7 luglio e sarà teatro di una serie di appuntamenti culturali tutti i venerdì alle 18:00 “FRIDAY OFF: ALLE OFFICINE”. Si inizia con la proiezione dei documentari LE STAGIONI DI NUGHEDU - 365NSV con la presenza del regista Vincenzo Ligios (14 giugno), e 31 ISOLE NELL’ISOLA (IL CASO SARDEGNA) con la presenza di Franco Loriga e del regista Gabriele Perù (21 giugno), a cui seguiranno la presentazione del libro LA PRIMAVERA DEI PAESI e del FESTIVAL DELLA RESILIENZA 2020 a cura delle associazioni ProPositivo e Nino Carrus (28 giugno), un workshop dedicato ai PROFESSIONISTI E LA CITTÀ in cui architetti, ingegneri e creativi si confrontano sul proprio ruolo civico (5 luglio), e l'evento di chiusura di domenica 7 luglio insieme all'architetto Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia della prossima XVII Biennale di Architettura di Venezia, e a Manuel Orazi, Quodlibet, che saranno intervistati da Linda Di Pietro, manager culturale della Manifattura Tabacchi.La mostra sarà l’occasione per rilanciare il ruolo aggregativo di Manifattura Tabacchi e aprire un dialogo permanente sui temi che la connettono alla Città e al territorio circostante.Per maggiori informazioni sul programma degli eventi collateraliinfo@sardarch.it