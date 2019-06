Desirè Manca e la vicenda dei trentatre dipendenti ex Ati Ifras di Sassari

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma Desirè Manca, capo gruppo consiliare in Consiglio regionale del Movimento Cinque Stelle, sulla vicenda degli operai ex Ati Ifras che hanno lavorato presso il comune di Sassari





“Può un errore burocratico mettere a rischio le condizioni di vita di una persona? Tristemente si. Può un’inadempienza minare alle basi le certezze di un gruppo di lavoratori. Tristemente si. La vicenda riguarda 33 dipendenti ex Ati Ifras, precedentemente assunti dal Comune di Sassari con contratto in scadenza il 3 giugno 2019. Ma coinvolge anche il Comune di Sassari, e la Regione Sardegna. Questo accade sull’Isola. Questo accade in Italia. E al ballo dei rimpalli delle responsabilità, a restare al palo sono sempre e soltanto i lavoratori, i cittadini”.