Compravendite immobiliari in aumento in Sardegna: Sassari e Oristano le migliori con +10%

Ancora positivo il mercato immobiliare in Sardegna. Nel 2018 le compravendite di abitazioni sono state, infatti, 13.504, in aumento dell’8,2% rispetto all’anno precedente. La crescita maggiore è stata registrata nelle province di Oristano e Sassari (+10%), mentre quest’ultima provincia, insieme a quella di Cagliari vede il maggior numero di transazioni in valori assoluti. Sul fronte quotazioni il capoluogo di regione evidenzia un calo del 2,3% rispetto al 2017, con un valore medio pari a 1.890 €/m2.

Questi i principali dati contenuti all’interno delle Statistiche Regionali, la pubblicazione dell’Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che analizza l’andamento del mercato immobiliare delle abitazioni nelle regioni, con approfondimenti e focus per ogni provincia.

Le compravendite delle abitazioni – A livello provinciale, nel 2018, sono stati registrati 6.122 scambi a Cagliari (+6,7% sul 2017) e 4.991 a Sassari (+10,3). Le due province insieme rappresentano oltre l’80% dell’intero volume regionale. Seguono le province di Nuoro (1.508 scambi, +6,4) e Oristano (882, +10%).

Le quotazioni – Variegato l’andamento delle quotazioni degli immobili in regione: sostanzialmente stabile nelle province di Sassari e di Nuoro, in aumento a Oristano (+1,8, con una punta del +9,5% nella subregione del Guilcer), segna il passo a Cagliari (-1,1% in provincia, -2,3% in città). In particolare, calano le quotazioni delle case nel quartiere di Castello (-6,3%), di Monte Mixi (-5,9) e di San Paolo-La Playa (-5,3). Il valore medio in provincia (1.356€/m²) è più basso rispetto a quelle dei capoluoghi, che si attestano mediamente sui 1.600€/m², .

Le dimensioni – Per quanto riguarda le superfici, la media per unità abitativa compravenduta in Sardegna è pari a 114 m2. Il maggior numero delle compravendite si registra per le abitazioni tra i 50 e gli 85 m2, ad eccezione della provincia di Oristano dove le dimensioni preferite superano i 145 m2.

A livello di capoluogo, si osserva per Oristano un aumento del 57,7% delle transazioni per immobili di dimensione più piccola e per Nuoro un aumento del 32,6% delle transazioni per immobili più grandi. La superficie media delle abitazioni compravendute nei capoluoghi è di 108 m2.