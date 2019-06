Volotea riattiva i collegamenti estivi da Alghero per Genova, Venezia e Verona

Al via dall’aeroporto di Alghero 3 ripartenze estive targate Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa. Dal 1° giugno, infatti, Volotea ha ripristinato i voli alla volta di Genova (2 frequenze settimanali - ogni sabato e domenica), Venezia (3 frequenze settimanali - ogni martedì, sabato e domenica) e Verona (4 frequenze settimanali - ogni martedì, venerdì, sabato e domenica).“Dopo aver ripristinato i collegamenti estivi per Napoli e Madrid all’inizio di maggio, ora è tutto pronto per le ripartenze alla volta di Genova, Venezia, e Verona - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Grazie ai nostri collegamenti sempre comodi, diretti e veloci, anche i viaggiatori della Liguria e del Veneto avranno modo di raggiungere Alghero, una città bellissima, ricca di fascino e porta di accesso per visitare la costa ovest della Sardegna”.Per l’estate 2019 il bouquet di voli disponibili da Alghero comprende 5 destinazioni, 4 domestiche (Napoli, Genova, Venezia e Verona) e 1 all’estero (Madrid).I voli da e per Alghero sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.