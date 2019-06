Move Ecosharing, il car sharing ecosostenibile, cresce e arriva anche ad Alghero

Da sabato 8 giugno ad Alghero arriva Move Ecosharing, il servizio di car sharing ecosostenibile di Autonoleggi Demontis già presente a Sassari, Olbia e nei 3 aeroporti sardi. Move è un servizio di mobilità urbana ed extraurbana attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che si rivolge a cittadini, pendolari e turisti che non hanno una macchina ma hanno bisogno di spostarsi.



Due stalli, uno in via Lido e uno in via Cagliari, possono ospitare fino a sei auto: chi ad Alghero ha necessità della macchina subito accede al servizio Free Floating, ne prende una “al volo” e parte; altrimenti prenota una data a lui più comoda con il servizio Station Based o con l’Airport Shuttle. Le macchine devono essere prese e consegnate in uno dei 2 stalli, è gratuito il parcheggio nelle strisce blu e in Piazza Mercati, ed è libero l’accesso nella Ztl. “La città di Alghero favorisce l’iniziativa – spiega il Sindaco di Alghero Mario Bruno – e lo fa nell’ambito della programmazione che vede impegnata l’Amministrazione a realizzare una serie di progetti di fondamentale importanza. Circonvallazione, mobilità sostenibile, trasporto pubblico e il Piano del Traffico, rinnovata visione del Bike Sharing. Puntiamo a realizzare alcuni obiettivi primari: razionalizzare i flussi di traffico grazie alla circonvallazione, concentrare i mezzi pubblici lungo le direttrici principali della rete urbana e le principali assi di collegamento con le aree extraurbane, creare un sistema integrato di parcheggi che consenta di decongestionare il centro storico soprattutto durante la stagione turistica”.



Come funziona Move? È sufficiente scaricare la App Move Ecosharing (disponibile su App Store o Google Play), registrarsi con i propri dati personali, aprire la macchina e partire. Quali sono i costi? L’iscrizione è gratuita, il costo parte dai € 0,30 al minuto e i primi 50 km sono compresi nella tariffa a minuto. Per le tratte per gli aeroporti c’è la tariffa fissa Airport Shuttle.



“Abbiamo scelto di attivare il servizio Move anche ad Alghero per favorire la mobilità di cittadini e turisti in città e verso il mare. E grazie al sostegno del Comune sono state create due aree di parcheggio nelle zone strategiche, una in centro e una al Lido – dichiara l’Ing. Gianluigi Dalu, Project Manager di Move Ecosharing -. Move è un servizio di mobilità urbana ed extraurbana semplice da usare, comodo, economico e anche ecosostenibile che permette a tutti di avere i vantaggi di un’auto senza possederla”.

I veicoli in flotta sono Fiat Panda, Jeep Renegade e Ford Transit e varieranno in numero e tipologia al crescere delle stazioni di presa e consegna attive.