Tragedia al rientro dal lavoro: agricoltore muore schiacciato dal suo trattore

Un agricoltore di 70 anni, Giuseppe Etzis, è morto ieri sera schiacciato dal trattore sul quale stava rientrando a casa a Pozzomaggiore.



L'incidente è avvenuto lungo la Strada provinciale 8 che da Semestene conduce a Pozzomaggiore, dove, per ragioni in corso di accertamento, il trattore si è ribaltato finendo in cunetta.



L'allarme era stato lanciato dai familiari che, non vedendolo tornare a casa, hanno avvertito i Vigili del Fuoco di Macomer; giunti sul posto hanno ben presto ritrovato l'uomo incastrato sotto il mezzo ribaltato ai lati della strada.

Nulla da fare per lo sfortunato agricoltore.

Sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118 e sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri di Bonorva.