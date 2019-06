Sassari. Sabato ritorna il Fight club championship

Saranno numerose la società provenienti da tutta la Sardegna, ma non mancheranno atleti della Penisola. Tra le società presenti ci saranno la Nurag Thai, Edgcombat, Koros Kombat Club, Singha Team e Tarantini Fight Club.





















Sarà dedicata alle classi Speranze, Cadetti e Juniores la quarta edizione del Fight club championship in programma sabato 8 giugno al Tarantini Fight Club di Via Venezia.Saranno oltre 90 gli gtleti impegnati sul ring sassarese, di età compresa trai i 5 e i 16 anni. Ci sarà ampio spazio, inoltre, anche per i Baby che, a partire dalle ore 18, si alterneranno sul quadrato in esibizioni, giochi sportivi e sparring day.L'evento nasce come occasione di promozione e scambio delle conoscenze sulla Muay thai giovanile.Alle 20,30 prenderanno il via gli incontri del main card, con i ragazzi delle classi Speranze, Cadetti e Juniores.