"Italia in comune": eletti gli organi interni della sezione di Sassari

Si sono svolte a Sassari, il giorno 2 maggio 2019, elezioni per gli incarichi interni alla sezione cittadina, denominata “Antonio Gramsci”, per il partito Italia in Comune. Gli esiti delle operazioni di voto hanno visto la proclamazione del Presidente della sezione nella persona di Luigi Satta, del Vicepresidente Luca Losito, del Segretario Aurora Bayslak; l'incarico di Tesoriere verrà ricoperto da Consuelo Sari, Consigliere comunale uscente così come Marco Boscani, che insieme ad Arnaldo Gallizzi e Gian Paolo Mara costituiscono il Comitato politico. Il Presidente neoeletto, Satta, dichiara: “Ho assunto con entusiasmo l'incarico di Presidente cittadino di Italia in comune perchè è un partito giovane, moderno, ispirato ad un modello politico impermeabile ad interessi personalistici e nel quale le comunità sono protagoniste; mi riconosco pienamente nei suoi valori fondanti, tra i quali etica, legalità, tutela dell'ambiente e promozione della Cultura: ideali che ispirano il nostro progetto di governo anche in città”. Altrettanto entusiasmo traspare dalle parole della coordinatrice Aurora Bayslak: “Il partito, nato grazie al volere del Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, tiene alti i valori di una politica 'sana' il cui unico obiettivo è costruire e progettare, attraverso le buone pratiche, il bene della cittadinanza a partire dall'operato delle amministrazioni locali; è necessario riportare la politica ai suoi legittimi interlocutori: i cittadini. Mi sento onorata nell' essere parte attiva di questo progetto”.