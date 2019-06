Sassari, da lunedì a mercoledì via tavolara chiusa al traffico

Dalle 8 di lunedì 10 alle 18 di mercoledì 12 giugno via Tavolara sarà chiusa al traffico per tutti i veicoli eccetto i mezzi dell’Atp. A partire da martedì 11 giugno sarà riaperto al traffico corso Regina Margherita di Savoia da largo Porta Nuova a Porta Utzeri in senso discendente; in via Coppino il traffico sarà consentito solo in senso ascendente e su una unica corsia: dall'11 giugno a lunedì 17 sulla corsia ascendente destra e dal 17 al 24 giugno sulla corsia ascendente sinistra.