Sanità, l'assessore Nieddu visita i presidi sanitari della Gallura

"Non abbiamo intenzione - aggiunge Nieddu - di chiudere presidi e di calare dall'alto decisioni sul territorio. Lavoriamo per tamponare le emergenze, ma contiamo di dare risposte strutturali ai problemi, portando le nostre istanze anche sui tavoli nazionali. Infine - ha annunciato l'esponente della Giunta Solinas - stiamo preparando gli Stati generali della Salute. Sarà un'occasione importante per intraprendere un percorso che punterà a trovare soluzioni condivise in ambito socio-sanitario, attraverso un confronto allargato".





























Proseguono i sopralluoghi dell'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ai presidi sanitari dell'Isola. Questa mattina, ha visitato gli ospedali Dettori a Tempio e Merlo a La Maddalena, oltre al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia."In vista della riforma delle reti, sanitaria e territoriale, il confronto con gli operatori e con il territorio - spiega l'assessore Nieddu - ci sta permettendo di raccogliere importanti elementi di valutazione".Nel corso delle visite, a cui hanno partecipato anche il consigliere regionale Dario Giagoni e il deputato Guido De Martini, membro della commissione Sanità della Camera, l'Assessore ha incontrato le rappresentanze dei comitati cittadini.