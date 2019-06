Alghero. Modifiche alla viabilità per le spiagge delle Bombarde e del Lazzaretto

Dal giorno 12 Giugno 2019 al giorno 15 Settembre 2019 in alcuni tratti delle Strade Vicinali Le Bombarde, Lazzaretto e Lo Camì del Lazzaretto verrà istituito il senso unico di marcia come da Ordinanza Dirigenziale n. 249 del 07/06/2019. Si precisa che il tratto di strada vicinale Lo Camì del Lazzaretto ricompreso tra l'ingresso/uscita della spiaggia di Lazzaretto e l'intersezione con la S.V. del Lazzaretto sarà percorribile in ambedue i sensi di marcia.