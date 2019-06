FLASH

Il Ministro Danilo Toninelli all'aeroporto di Alghero

Ultimi botti di campagna elettorale. Giovedì, 13 giugno, arriva all'aeroporto di Alghero il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, per tenere una conferenza stampa.

L’appuntamento è per le 10:45. Sarà presente anche il candidato a sindaco del Comune di Alghero per il Movimento 5 stelle Roberto Ferrara.