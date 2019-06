Tutto pronto a Sassari per Respir'arte. Al Parco di Monserrato come a Montmartre

Si tratta della quarta edizione di Respir’arte, associazione culturale che anche quest’anno ripropone arte, cultura e ambiente. Una sinergia perfetta fra questi tre elementi che si sposano perfettamente nel parco di Monserrato a Sassari il 14, 15 e 16 Giugno.

“Nonostante le difficoltà anche quest’anno siamo riusciti a rinnovare l’edizione 2019 di Respir’Arte. -ha detto il presidente Gianni Pittui.- “Per noi questo significa mettere in tasca un’altra vittoria e ci auguriamo sia così per ancora tanti anni”.

Tre giornate, quindi, dedicate all’arte dove a partecipare saranno oltre trenta artisti provenienti da tutto il mondo.

Si partirà venerdì 14 Giugno con l’allestimento del parco, mentre l’inaugurazione è prevista per sabato 15 a partire dalle 10.00. Le porte verranno aperte a tutta la città per fare vivere la magia di quadro reale. L’evento, poi, proseguirà fino a domenica 16 dove a fare da cornice sarà la partecipazione dei Vittoriani Itineranti che, insieme agli amici di Sassari e Cagliari realizzeranno un picnic d’epoca. La sera di domenica sarà, invece, animata con la partecipazione del tenore Francesco Demuro e il chitarrista greco Jordanis Sidiropoulos.

Anche l’università della terza età e l’istituto professionale I.P.I.A saranno parte attiva di Respir’Arte con l’esposizione delle loro opere.