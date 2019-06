Elezioni comunali Sassari. Presentati i candidati del Psd’Az

a sostegno di Mariolino Andria sindaco

Il Partito Sardo d’Azione ha presentato la lista con cui sosterrà la candidatura a sindaco di Mariolino Andria alle elezioni amministrative del 16 giugno. La presentazione si è svolta nei giardini di San Pietro in Silki, alla presenza del consigliere regionale, Pietro Maieli, dei candidati e dei rappresentanti di tutta la coalizione del centrodestra sassarese.



Questi i nomi dei 26 candidati in lista per i Quattro Mori:

Carla Puligheddu, Fabio Pazzona, Andrea Sassu, Anna Laura Denti, Veronica Fazzi, Roberta Musina, Paola Sanna, Martina Unali, Maria Fois, Massimiliano Raffatellu, Stefano Fiore, Gavino Pietro Luigi Brau, Gianmarco Serra, Lorenzo Maurizio Scano, Ottaviano Canalis, Gesuino Pietro Molinas, Salvatore Ganau, Nicola Lai, Giuseppina Campanella, Cristina Pittalis, Nicola Adorna, Silvia Pilo, Stefania Spanu, Dario Lino Costa, Veronica Cadoni, Ivan Lello Junior Carta.