Omar Magliona e l'Osella Pa2000 ripartono dalla Morano Campotenese

Omar Magliona è pronto per il quinto round del Campionato Italiano Velocità Montagna, la 9^ Salita Morano Campotenese dal 14 al 16 giugno alle pendici del monte Pollino, provincia di Cosenza. L'otto volte campione italiano portacolori della scuderia siciliana CST Sport e l'Osella Pa2000 Honda di gruppo E2Sc e classe 2000 riprendono la via del Tricolore a caccia di conferme sotto il profilo della competitività/affidabilità dopo il ripristino della biposto gestita dalla SaMo Competition e gommata Avon. L'evento calabese sarà dunque uno dei più importanti in assoluto in questa fase della stagione per il pilota sassarese, impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, che tra l'altro dovrà anche fare appello a tutta la propria tenacia per contenere l'atteso arrivo dei prototipi di classe 3000. Dopo le verifiche sportive e tecniche da completare venerdì pomeriggio, sabato a partire dalle 9.30 il via alle due salite di prove ufficiali sui 7,1 chilometri del tracciato calabrese. Domenica 16 giugno alle 9.00 partenza di gara 1 e, a seguire, della finale gara 2.

Magliona dichiara in vista del quinto round tricolore: “Primo obiettivo del weekend a Morano sarà quello di verificare una ritrovata competitività sul nostro prototipo dopo gli inghippi di Verzegnis. Nell'arco di una stagione certi episodi possono succedere, l'importante è che la squadra abbia reagito immediatamente. Abbiamo lavorato per farci ritrovare pronti al via e speriamo ora di raccogliere conferme, anche in termini di risultati prima di entrare nella fase più 'calda' del CIVM”.