Elezioni comunali Sassari. Domani incontro dibattito dei candidati sindaco al Grazia Deledda

Domani alle ore 17,30 nel salone del'hotel Grazia Deledda, in viale Dante, si svolgerà un incontro dibattito con i sette candidati alla carica di sindaco della città.

L'incontro è stato organizzato dal Comitato di quartiere San Giuseppe-San Paolo per poter conoscere direttamente dai candidati quali siano i loro propositi per il quartiere e. logicamente, per la città. L'incontro, che sarà moderato dal giornalista Pier Luigi Piredda, sarà un momento importante per gli abitanti del quartiere in un momento fondamentale per il futuro della città. Ai candidati saranno esposte le problematiche del grande quartiere che si trascinano insolute da lungo tempo e gli abitanti vorranno conoscere quali potrebbero essere le soluzioni per superare le varie situazioni di difficoltà. L'incontro si concluderà entro le ore 19,30 per permettere ai vari candidati di partecipare ad altri incontri elettorali in città