Elezioni comunali Sassari. I prossimi incontri pubblici di Mariano Brianda

Giovedì 13 alle ore 19 piazza Monica Moretti, tra viale Dante e via Duca degli Abruzzi, sarà il luogo prescelto per parlare delle politiche di genere e delle pari opportunità. La campagna elettorale si chiuderà venerdì 14 giugno in piazza Tola.







Proseguono gli incontri pubblici di Mariano Brianda, che domani, mercoledì 12 giugno, sarà al teatro Verdi alle ore 16.30 insieme al segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Un secondo incontro, dopo quello che si tenuto a Roma lo scorso 23 maggio, «che testimonia ancora una volta l'attenzione del segretario verso la nostra città», come sottolineato dal candidato sindaco.Nella stessa giornata del 12 giugno Mariano Brianda incontrerà la cittadinanza in piazza Azuni, alle ore 19. Insieme a lui sul palco, oltre alle consigliere e ai consiglieri candidati con il centrosinistra, salirà Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e coordinatore nazionale di Italia in Comune.