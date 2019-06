Elezioni comunali Sassari. Andria al Policlinico con l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu

Durante la visita è stato ribadito l’impegno del centrodestra in città e in Regione, per salvaguardare e potenziare le strutture sanitarie di Sassari e del territorio e vigilare affinché non si creino situazioni come quella che ha portato al fallimento e alla parziale chiusura del Policlinico Sassarese, con grave danno per gli utenti del nord Sardegna, e per i 200 dipendenti della struttura sanitaria privata di viale Italia.









Il candidato sindaco Mariolino Andria ha effettuato un sopralluogo al Policlinico Sassarese insieme con l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, il consigliere regionale Ignazio Manca e alcuni candidati del centrodestra al Consiglio comunale.