Trenitalia Sardegna, 18 treni straordinari per il Vasco Non Stop Live 2019 di Cagliari

Sbarca nell’Isola il Vasco Non Stop Live 2019 e Trenitalia Sardegna, in collaborazione con la Regione, mette a disposizione degli amanti del Rocker modenese ben 18 treni straordinari e un importante rinforzo della normale offerta.Saranno 13 mila i posti complessivi in più che i fans del Komandante avranno a disposizione, da martedì 18 a giovedì 20 giugno, per arrivare e ripartire da Cagliari, location dei due concerti. In particolare, saranno ben cinque i treni straordinari notturni che dal capoluogo ripartiranno per garantire un miglior deflusso dei partecipanti.Nel dettaglio i treni straordinari notturni in partenza da Cagliari, che circoleranno il 19 e il 20 giugnoR 34950 in partenza alle 1,00 per San Gavino (1,46): fermate intermedie a Cagliari Elmas, Assemini, Decimomannu, Villasor, Serramanna Nuraminis e Samassi-Sorrenti;R 34952 delle 1,10 per Carbonia Serbariu (2,05), con fermate a Cagliari Elmas, Assemini, Decimomannu, Villaspeciosa Uta, Siliqua e Villamassargia;R 34954 in partenza alle 1,25 con arrivo a Oristano alle 2,25: ferma a Decimomannu, Uras Mogoro e Marrubiu;R 34956 delle 1,30 per Iglesias (2,24): fermate a Cagliari Elmas, Assemini, Decimomannu, Villaspeciosa Uta, Siliqua e Villamassargia;R 34958 in partenza da Cagliari alle 1,40 per Sassari (4,44): fermate intermedie a Decimomannu, San Gavino, Oristano, Abbasanta, Macomer, Bonorva, Giave e Ploaghe;