Affitti a Sassari, in periferia il miglior rapporto qualità-prezzo

Tra le richieste frequenti spiccano giardino e posto auto/box, che sono però difficili da soddisfare a causa della carenza di offerta. L'analisi di Solo Affitti evidenzia che a Sassari vanno in affitto prevalentemente studenti e lavoratori fuori sede di ospedali,università , enti od aziende. A movimentare il mercato delle locazioni ci sono anche le giovani coppie e le famiglie ,che a volte cercano solo una sistemazione temporanea in attesa di poter acquistare casa.





















Affittare casa a Sassari può risultare particolarmente conveniente nelle zone residenziali di estrema periferia come Sant’Orsola, Sassari2 e LiPunti dove spesso le case sono di recente costruzione e con un buon rapporto qualità/prezzo. È quanto emerge da un’analisi sul mercato delle locazioni a Sassari realizzata da Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie in Italia.“Per un monolocale in centro città – spiega Nicola Dell'Erba, titolare dell’agenzia Solo Affitti di Sassari – il canone medio mensile si attesta attorno ai 330/400 euro, mentre 50 euro in meno sono richiesti nelle zone periferiche di minor pregio. Il prezzo per i bilocali non evidenzia particolari differenze tra zone centrali e periferiche con richieste mensili che oscillano tra i 350 e i 500 euro. Il canone d’affitto di un trilocale si aggira attorno ai 400/550 euro mentre per il quadrilocale il prezzo richiesto può arrivare anche a 650 euro se recente e nei quartieri più gettonati”.Nonostante le zone periferiche possano risultare più convenienti, sono anche quelle più lontane dal centro città, mentre i quartieri vicini all’università e all’ospedale sono i più ambiti per studenti fuori sede e personale sanitario in trasferta. Molto apprezzato, fanno notare da Solo Affitti, è il quartiere Luna e Sole/Serra Secca, dove le nuove abitazioni sono possono contare su buoni servizi e facilità di parcheggio.Per quanto riguarda le tipologie di contratto, Solo Affitti rileva che in 8 casi su 10 a Sassari si utilizza il ‘canone concordato’, che consente agli inquilini di pagare un prezzo d’affitto calmierato e ai proprietari di beneficiare di vantaggi fiscali: cedolare secca al 10% e IMU ridotta. “Gli ultimi accordi territoriali – spiega Dell’Erba – risalgono al 2012 ed ora tra le Associazioni di inquilini e proprietari è in corso una trattativa, che dovrebbe concludersi a breve ,per il rinnovo degli accordi. Finché verranno mantenute le attuali agevolazioni i proprietari hanno tutto l’interesse ad utilizzare questa tipologia di contratto”.