Un maxischermo per seguire le partite della Dinamo Sassari

La Dinamo pensa ai tifosi che non potranno assistere alle partite dall'interno del PalaSerradimigni. nasce così il maxischermo per godersi tutte le emozioni della corsa allo scudetto della Dinamo anche fuori dal palazzetto. Visto il sold out di tutti i posti disponibili, per andare incontro ai tanti rimasti senza biglietto la Dinamo Banco di Sardegna, di concerto con le istituzioni, ha organizzato l’allestimento di un maxischermo che sarà posizionato in via Pietro Nenni in occasione delle gare di finale playoff in programma domani 14 giugno e domenica 16. Il club vuole così accogliere e mantenere la vicinanza dell’immenso popolo biancoblu che non può perdere l’occasione di vivere questa nuova grande impresa condividendo insieme momenti indimenticabili.