Sassari. Agevolazioni per il servizio mensa scolastica

Le modalità di accesso al servizio e la relativa modulistica sono scaricabili sul sito del Comune di Sassari all'indirizzo www.comune.sassari.it .

















Dal 18 giugno è possibile presentare richiesta per avere l'agevolazione tariffaria alla mensa scolastica. Il servizio è erogato a tutte le alunne e alunni iscritti nelle classi a tempo pieno della scuola di infanzia e primaria e inseriti nel sistema informatico di prenotazione dei pasti. Chi desidera usufruire dell'agevolazione tariffaria potrà inviare richiesta dal 18 giugno al 31 luglio con il modello pubblicato sul sito www.comune.sassari.it e fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La mancata richiesta di agevolazioni comporta l'inserimento nella fascia A con l'applicazione della tariffa massima di pagamento.In caso di presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria oltre i termini sarà richiesto il pagamento di un'ulteriore somma di 10 euro. Non saranno prese in considerazione, ai fini della concessione della riduzione tariffaria, le domande senza la ricevuta del versamento e la tariffa applicata sarà quella di fascia A.Alle alunne e agli alunni non residenti ma provenienti dai Comuni della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, qualora fossero sottoscritti tra gli Enti appositi accordi da adottarsi in regime di reciprocità, potranno essere applicate le stesse tariffe e cause di esenzione del pagamento del servizio mensa scolastica previste per i residenti nel Comune di Sassari.