Velaterapia, ad Alghero la seconda edizione del progetto sportivo dedicato alla riabilitazione

La seconda edizione del progetto di velaterapia, che si svolgerà ancora una volta nelle acque antistanti il porto di Alghero, prevede due diverse iniziative. Gli allievi che l'anno scorso si sono già cimentati in questa attività, si confronteranno con un'esperienza di vela avanzata per imparare nuove tecniche mirate alla creazione di un vero e proprio equipaggio con l'obiettivo di partecipare alle manifestazioni veliche. Ai nuovi allievi, invece, saranno dedicate lezioni teorico pratiche finalizzate all'apprendimento delle basi della vela.

















Dopo gli ottimi risultati ottenuti durante la prima edizione del progetto di velaterapia, il Servizio Riabilitazione del Dipartimento di Salute Mentale della ASSL Sassari, grazie alla rinnovata collaborazione volontaria con la sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, è pronto per replicare e arricchire il modello sportivo e riabilitativo capace di coniugare le esigenze terapeutiche con la passione per il mare: un paradigma basato sulla socializzazione e sulla crescita delle capacità emotive, cognitive e psicomotorie dell'equipaggio, in uno scenario in continua mutazione come quello marittimo.