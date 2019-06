Una Dinamo Sassari spettacolare batte Venezia in gara4 e si porta in parità

Va in scena gara4 di finale scudetto 2019, in campo al PalaSerradimigni il Banco vuole pareggiare la serie che dopo gara3 vede Venezia in vantaggio per 2-1.

Starting five Banco Smith, McGeee, Pierre, Thomas e CooleyDe Raffaele schiera Haynes, Stone, Bramos, Mazzola e Watt. Gli uomini di coach Pozzecco partono con una grande che favorisce la transizione e le ottime conclusioni di Cooley e Pierre. Gli orogranata cercano di arginare l’energia di McGee e compagni e si caricano subito di falli. Il Banco incrementa dalla lunetta, De Raffaele fa ruotare i suoi, De Nicolao e Tonut a tenere acceso l’attacco avversario. Botta e risposta dall’arco fra Tonut, Smith e De Nicolao, lo spettacolare no-look di Smith per Cooley infiamma il PalaSerradimigni. I primi 10’ di gara si chiudono 23-16. Magro si iscrive a referto in affondo sul ferro, risponde Vidmar risponde dall’altra parte del campo, Spissu firma il vantaggio in doppia cifra (31-20 al 13°) e De Raffaele chiama i suoi.

Il Banco detta il ritmo e incrementa il vantaggio con Carter e Spissu, è puro spettacolo, Haynes cerca di arginare dalla lunga, i giganti sporcano ogni passaggio avversario, rubando palla e correndo in contropiede. Thomas dalla lunetta per il +15, è ancora l’ex biancoblu a prendere sulle spalle i suoi, dai 6.75 e dalla lunetta, e a ridurre il gap insieme a Bramos. gli orogranata non capitalizzano l’ultimo possesso del quarto e si agli spogliatoi con il punteggio di 51-41. Al rientro Haynes firma un parziale di 5-0, una bomba di Thomas e Cooley sul ferro riportano le distanze, Venezia si riavvicina con Watt e la tripla di Daye, Cooley sanzionato per fallo su Vidmar, tecnico alla panchina sarda, i passaggi in lunetta staccano i lagunari di un solo possesso. Pierre e Thomas allungano, una bomba del canadese incrementa, la Reyer insegue con Stone dall’arco, Cooley implacabile sotto le plance, la difesa biancoblu rompe i giochi di Tonut e compagni ed è time out Venezia. Un gioco da tre di Thomas e una bomba di Smith fanno scappare il Banco, Thomas in contropiede firma il massimo vantaggio (+16 per il 79-63), il terzo quarto si chiude 81-65.

Clima incandescente negli ultimi 10’ di gara, i numerosi interventi arbitrali scaldano gli animi, i biancoblu faticano a trovare la via del canestro, la Reyer cerca di riagganciare con Watt e Daye, il gioco fisico duro e la lotta di nervi condizionano il gioco, la Dinamo riesce comunque a mantenere il vantaggio in doppia cifra, gli orogranata si avvicinano con una tripla di Bramos e con Daye, Pozzecco parla ai suoi, McGee e Stone dall’arco, a 1,30 dalla fine il vantaggio Dinamo è di 5 lunghezze, Haynes accorcia, Vidmar fuori per il quinto fallo come Watt all’inizio del quarto. Nell’ultimo giro di cronometro i biancoblu tengono la testa avanti con Mcgee dalla lunetta, Venezia si avvicina con Haynes, Carter e McGee non sbagliano a cronometro fermo, Haynes sbaglia l’ultimo tiro e gara4 si chiude 95-88 con i giganti che si portano in parità nella serie. Martedi si tornerà al Taliercio per gara5.