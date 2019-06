Elezioni comunali Alghero. Mario Conoci è il nuovo Sindaco di Alghero

Niente ballottaggio ad Alghero dove Mario Conoci trionfa al primo turno per il centrodestra ed è il nuovo sindaco della città. Sostenuto dalle liste di Forza Italia, Fdi, Psd’Az, Lega, Noi Alghero, Udc Noi Sardinia, Partito dei Sardi, è stato eletto con il 53,10%. Pesante sconfitta per il sindaco uscente Mario Bruno, sostenuto dal Pd, Alghero per Bruno, Sinistra in Comune che non è andato oltre un deludente 32%. Il M5S con Roberto Ferrara si è fermato al 14,97%.