Andalo in estate: una vacanza all'insegna del divertimento

Con l'arrivo delle belle giornate si sente la necessità di stare all'aria aperta ed a stretto contatto con la natura. Ecco perché trascorrere qualche giorno in montagna è la soluzione ideale per ritemprarsi dallo stress e dalle fatiche quotidiane. Ma dove andare? Una meta che non delude mai è Andalo. Si tratta di un paese del Trentino Alto Adige, posto nel cuore dell'Altopiano di Brenta.Questa zona è favorevole anche per andare alla scoperta di altri incantevoli comuni, specialmente quello di Molveno, che è particolarmente interessante. Per rendere la permanenza in questo piccolo angolo di paradiso italiano davvero speciale, è necessario pensare all'alloggio. Le proposte certamente non mancano. Tuttavia, è importante individuare la soluzione più adatta per far fronte alle proprie necessità.La cosa migliore è cercare un ottimo hotel ad Andalo 3 stelle dotato di un'ottima posizione centrale e provvisto di camere confortevoli, pensate per ospitare al meglio anche le famiglie con bambini piccoli al seguito. Un aspetto importante su cui vale la pena di soffermarsi è il ristorante, che deve garantire la possibilità di degustare pietanze trentine, realizzate con prodotti genuini. Avete voglia di coccolarvi? Allora, non può mancare il centro benessere. Del resto, si hanno pochi giorni all'anno per rilassarsi ed è bene sfruttarli al meglio.Tante possibilità per fare movimento all'aria apertaAndalo ha molto da offrire a coloro che amano stare all'aria aperta. Infatti, non mancano i sentieri in cui è possibile fare trekking e praticare nord walking, una disciplina che sta riscontrando grande successo. Non siete molto allenati? Non vi preoccupate, perché sono disponibili sia percorsi facili, che impegnativi. Un suggerimento che vale la pena di cogliere è quello di portarsi dietro la macchina fotografica, poiché i paesaggi, la flora e la fauna, meritano di essere immortalati.Tuttavia, è possibile dedicarsi anche all'arrampicata, mettendo alla prova le proprie abilità in uno dei luoghi più belli del Trentino. Per chi lo desidera, però, è possibile esplorare anche Andalo, la Paganella e le Dolomiti di Brenta in mountain bike. Non bisogna dimenticare, poi, che in questa zona si trova il lago di Molveno, che si presta a lunghe passeggiate ed a bagni ristoratori.Altri modi per divertirsi ad AndaloGli appassionati di attività fisica possono contare sull'Andalo Life Park, un parco in cui è possibile praticare sport di ogni tipo, come tennis, calcio, atletica, bocce, basket, equitazione e così via. Il divertimento è assicurato anche per i più piccoli, grazie alla presenza di gonfiabili, del circuito baby cars e della sala giochi. All'interno si trova anche il centro piscine Acqua In, dotato di differenti vasche e di numerosi servizi wellness.Interessante da provare è anche il Forest Park, che permette di spostarsi da una parte all'altra del bosco, rimanendo sospesi nel vuoto ed avvalendosi di corde e ponti nepalesi. Tuttavia, non bisogna dimenticarsi di visitare Andalo. Il centro, infatti, un tempo era suddiviso in 14 masi, che sono stati successivamente inglobati nella struttura urbana, fatta eccezione per Maso Pegorar che ha mantenuto la sua indipendenza ed appare ancora oggi separato.