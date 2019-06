Abbanoa, collegamenti nuove condotte a Bonorva e Berchidda

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi e completare gli interventi nel minor tempo possibile anticipando la riapertura dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

























Domani le squadre di Abbanoa eseguiranno due importanti interventi di manutenzione straordinaria nelle reti idriche di Bonorva e Berchidda. Nel primo centro si procederà a collegare le nuove condotte realizzate lungo via Vittorio Emanuele II. I lavori saranno eseguiti tra le 8 e le 17: durante le operazioni potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione. A Berchidda, invece, si procederà al collegamento dei nuovi snodi idraulici di via Verdi all’altezza degli incroci con via Marconi e via Rossini: anche in questo caso potrebbero verificarsi temporanee interruzioni dalle 8 alle 17.