Dinamo Sassari: prelazioni per i biglietti di gara6 e vendita libera

Con la serie di finale sul 2-2, si va obbligatoriamente a gara6. Da oggi lunedì 17 giugno tutti gli abbonati alla regular season di LBA 2018-19 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto, dalle ore 10:00 presso la biglietteria di via Nenni e dalle ore 12:00 online su vivaticket.it



Gara6, prelazione. Giovedì 20 giugno alle 20:45 si giocherà ancora al PalaSerradimigni. Dalle ore 10:00 di lunedì 17 giugno tutti i possessori di un abbonamento alla stagione regolare di LBA 2018-19 potranno esercitare il diritto di prelazione per gara6 sul proprio posto. La prelazione potrà essere esercitata anche online su www.vivaticket.it, a partire dalle ore 12:00 di lunedì 17 giugno, inserendo il codice di transazione presente sulla tessera (esempio: TLITE0500129215429. ATTENZIONE: Non devono essere inseriti i numeri dopo il trattino). Dopo aver effettuato il pagamento (prezzi invariati ai quali si aggiunge una commissione di servizio al gestore esterno) si riceverà una e-mail di conferma all'indirizzo associato alla transazione e si potrà decidere se stampare il biglietto in alta qualità in formato A4, valido per accedere direttamente all'impianto di gioco, o se salvare lo stesso in formato pdf sul proprio smartphone ed esibirlo all'ingresso per la verifica del barcode al controllo accessi.



La prelazione scadrà inderogabilmente alle ore 19:00 di martedì 18 giugno.



Vendita libera. L'orario e la data di un'eventuale vendita libera saranno comunicati sul sito ufficiale www.dinamobasket.com e sui canali social ufficiali nella serata di martedì 18 giugno.



Orari biglietteria. La biglietteria del Dinamo Store di via Nenni a Sassari è aperta con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00 nella giornata di lunedì e dalle 9:00 alle 19:00 nella giornata di martedì.



I prezzi. Prezzi invariati anche per le semifinali playoff 2019: gradinata C e D intero 17€ e ridotto under12 10€, distinti A e B intero 25€ e ridotto 14€, tribune laterali A e B intero 36€ e ridotto 22€, tribune centrali intero 50€ e ridotto 30€.



Per ragioni organizzative e di disponibilità non si potranno accettare prenotazioni o riservare posti, né si potrà esercitare la prelazione con modalità diverse da quelle previste nel presente comunicato.